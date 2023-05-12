Овчинский: На востоке Москвы возводится новый цех для производства лифтового оборудования

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил о строительстве нового производственного цеха на востоке столицы. Его возводит московская компания «МЭЛ» в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Для этого город выделил инвестору 0,7 гектара в Гольяново. Работы здесь стартовали в феврале 2023 года. На сегодня монолит готов на 25 процентов.

«В здании уже завершена установка железобетонных фундаментов, ведется работа по устройству монолитного перекрытия, - отметил глава ведомства. - На строительную площадку доставлены металлоконструкции».

По его словам, создаваемый цех на 85 рабочих мест позволит нарастить выпуск продукции более чем в 1,5 раза. Ежегодно будут производить до четырех тысяч лифтов. К концу этого года предприятие планирует оформить на здание заключение о соответствии (ЗОС). Как пояснил генеральный директор МЭЛ Руслан Родиков, строительство цеха идет с опережением. Его запуск позволит существенно расширить производство лифтового оборудования, появятся новые рабочие места.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Напомним, благодаря своим мощностям компания уже производит до 2,5 тысячи лифтов. Ими оснащены жилые дома, социальные учреждения и разные инфраструктурные сооружения.

Город выделяет землю в аренду для МаИП по льготной ставке один рубль в год. Эта антикризисная мера действует для поддержки бизнеса с 2022 года. В результате предприятия уменьшают свои расходы на создание рабочих мест. Параллельно им удается быстро начать выпуск необходимых городу и жителям товаров.