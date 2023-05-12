Михаил Дегтярев: «Правительство края дорожит партнерством с объединением организаций профсоюзов»

Глава региона подчеркнул важность сохранения стабильного уровня экономики. Фото: правительство Хабаровского края

Актуальные вопросы, касающиеся социально-трудовой сферы Хабаровского края, были подняты на повестке встречи губернатора Михаил Дегтярева с представителями местных профсоюзных организаций.

Глава региона начал мероприятие с обозначения главной задачи на сегодняшний день – сохранение стабильного уровня экономики, отметив, что государство активно работает в заданном направлении.

– По итогам прошлого года в крае зафиксирован рост. Отмечается увеличение объемов промышленного производства, устоял и потребительский рынок. Краевое правительство в своей работе сосредоточено на доходах населения. Так, с 1 января 2023 года зарплаты работников бюджетной сферы проиндексированы на 5,5 процента. В целом, за первые два месяца этого года рост зарплат составил свыше 14 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Речь идет не только о госкомпаниях, но и о частном секторе и ИП. Мы плотно сотрудничаем с Хабаровским краевым объединением организаций профсоюзов, и мы дорожим этим партнерством, – заявил Михаил Дегтярев.

Профсоюзы, по словам президента Владимира Путина, выполняют особую роль, имея широкие полномочия для защиты трудовых прав граждан. Поэтому уникальный опыт их сотрудничества с государством в этой сфере высоко ценится.

Большим шагом в развитии сотрудничества стало трехстороннее соглашение, заключенное на период с 2023 по 2025 годы между Хабаровским краевым объединением организаций профсоюзов, Краевым союзом работодателей и правительством региона. Как пояснил глава региона, документ затрагивает немало важных направлений, в числе которых содействие занятости, оплата и охрана труда, молодежная политика, развитие экономики.

Участники встречи воспользовались возможностью и задали губернатору свои вопросы, большая часть которых была посвящена развитию социального сектора. Поинтересовались, например, что ждет ныне бездействующий санаторий «Уссури». Михаил Дегтярев пояснил, что перспектива вернуть объект к жизни есть.

– В этом году мы планируем заключить концессионное соглашение в рамках программы «Дальневосточная концессия» по линии Минвостокразвития России. Основной профиль останется прежним – санаторным. Акцент делаем на оздоровлении наших людей. «Уссури» будет жить! – сказал губернатор.

В настоящее время правительство занимается консолидацией земельного участка и передачей ряда объектов санатория в краевую собственность.

Завершилась встреча награждением отличившихся сотрудников предприятий. Из рук губернатора представители профсоюзов получили благодарности за добросовестный многолетний труд.