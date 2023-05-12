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НовостиПроисшествия12 мая 2023 10:08

Задержанный напал на полицейского и попытался выхватить у него автомат в Москве

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Мужчине предъявили обвинение, он признал вину

Мужчине предъявили обвинение, он признал вину

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве задержанный 39-летний мужчина напал на полицейского и попытался выхватить у него оружие – автомат Калашникова. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применении насилия в отношении представителя власти», сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

Инцидент произошел 1 мая 2023 года в помещении для задержанных в отделе полиции на северо-западе столицы. Нарушителя задержали, ему предъявили обвинение. На допросе фигурант полностью признал вину. Проводятся следственные действия, идет расследование.

Ранее KP.RU писал, что в Москве возбудили уголовное дело против мужчины, напавшего на инспектора МАДИ. Инцидент произошел 7 апреля, когда сотрудник фиксировал нарушение парковки. Нарушителя задержали, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.