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НовостиПроисшествия12 мая 2023 11:55

Три автомобиля столкнулись на Нагатинской набережной в Москве

Информация о пострадавших уточняется
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На месте ДТП работали оперативные службы города

На месте ДТП работали оперативные службы города

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Нагатинской набережной в районе дома 37А произошла авария: столкнулись три автомобиля, среди них – грузовик и машина такси, сообщил в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 12 мая.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется, несколько транспортных средств повреждены. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Из-за ДТП движение в сторону Новоданиловского проспекта осуществлялось через обе полосы встречного движение. При этом движение е в направлении 1-го Нагатинского проезда осуществлялось по парковочному пространству. В настоящий момент проезжая часть освобождена.

Ранее KP.RU писал, что в Мытищах пьяный полицейский сбил девочку-подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая попала в больницу с травмами различной степени тяжести.