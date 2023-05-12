Мать, зарезавшую четырехлетнего ребенка ножом в Москве, арестовали

Женщина находится на лечении в одном из столичных психо-неврологических диспансеров Фото: прокуратура Москвы

В Москве суд заключил под стражу женщину, зарезавшую своего четырехлетнего ребенка. Ей предъявили обвинение в убийстве малолетнего (ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Во время судебного заседания обвиняемая высказывалась против ареста.

Уточняется, что женщина находится на лечении в одном из психо-неврологических диспансеров города: 2012 году она дала согласие на лечение, ее уведомили о характере заболевания. Несмотря на это у женщины есть водительское удостоверение, выданное в 2017 году. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KP.RU писал, что мать зарезала четырёхлетнего ребенка кухонным ножом на Рублевском шоссе в Москве. Тело малыша обнаружили вечером 11 мая. В отношении женщины возбудили уголовное дело, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.