Диетолог Соломатина рассказала об опасности перееданиz фруктов в пожилом возрасте

В день можно съедать не более двух фруктов Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24» рассказала о возможных негативных последствиях злоупотребления фруктами в пожилом возрасте. Переедание фруктов повышает риск развития диабета, ожирения, аллергии и проблем с печенью.

По словам специалистки, у пенсионеров часто имеются проблемы с углеводным обменом, поэтому им нужно осторожно употреблять фрукты, ведь они содержат фруктозу – простой сахар, способный ухудшить состояние здоровья.

Кроме того, большое количество фруктов в рационе также может спровоцировать аллергическую реакцию или стать причиной ожирения.

«На фрукты, особенно красные, часто развивается аллергия. Небольшое их количество может ничего не вызвать, а вот избыток – вполне. Поэтому все должно быть в меру», - подчеркнула врач. Соломатина порекомендовала съедать не более двух фруктов в день.

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