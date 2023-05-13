Косметолог Балабан рассказала о процедурах против гиперпигментации

Одной из самых эффективных процедур при пигментации являются пилинги Фото: Shutterstock

Врач-дерматовенеролог и косметолог Ольга Балабан в беседе с «Москвой 24» рассказала, как избавиться от гиперпигментации кожи. По ее словам, для этого можно использовать химические пилинги, аппаратные и инъекционные процедуры и мезотерапию.

Эксперт пояснила, что пятна на коже возникают из-за отложения пигмента меланина в клетках эпидермиса. Чаще всего к гиперпигментации приводят кожные заболевания, ультрафиолетовое излучение гормональные нарушения, проблемы с печенью, генетическая предрасположенность.

Одной из самых эффективных процедур при пигментации являются пилинги, например, ретиноевый, гликолевый, Джессере и прочие. Также убрать излишки меланина помогают аппаратные методики, фототерапия, лазер и инъекции плазмы.

Кометолог добавила: все методы имеют свои противопоказания, их нельзя проводить при индивидуальной непереносимости компонентов, куперозе, сахарном диабете, некоторых кожных заболеваниях и других заболеваниях.

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