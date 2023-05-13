Вильфанд предупредил москвичей о повышении атмосферного давления с 15 мая

До среды включительно давление будет повышенным Фото: Shutterstock

В Москве на предстоящей неделе ожидается повышенное атмосферное давление, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT.

«До среды включительно давление будет повышенным, но в последующие дни оно будет около или чуть-чуть выше нормы», - уточнил метеоролог.

По словам синоптика, в столице в ближайшие дни не прогнозируются атмосферные осадки, погода будет теплой и солнечной. Например, в понедельник, 15 мая, температура воздуха составит +18…+20 градусов, во вторник воздух прогреется до +22 градусов. При этом к концу недели столбики термометров приблизятся к отметке в +25 градусов. Ночью температура будет также плюсовой.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Александр Шувалов спрогнозировал «период затянувшегося бездождья» в Москве на будущей неделе. По словам синоптика, погода в городе будет сухой и теплой.