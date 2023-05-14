Водитель «БМВ» врезался в столб и погиб на Варшавском шоссе в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Варшавском шоссе кроссовер BMW врезался в столб. Водитель иномарки скончался. Два пассажира, мужчина и женщина, с различными травмами попали в больницу. Об этом сообщает прокуратура столицы.

По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в мачту городского освещения.

В МВД KP.RU рассказали, что авария произошла в 07:35 в районе дома 128. Прокуратура Южного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП.

Ранее департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщал, что из-за аварии на Варшавском шоссе полностью перекрыт съезд на дублер в сторону области. Также на время на Русаковской улице приостанавливали движение трамваев, однако к настоящему времени транспорт ходит по штатному расписанию.

Несколькими днями ранее KP.RU рассказывал, что мотоцикл влетел в пожарную машину и загорелся на Земляном Валу в Москве.