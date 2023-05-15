Мужчина изнасиловал 18-летнюю девушку на юго-западе Москвы

Мужчина надругался над девушкой 14 мая на Нагорной улице Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

По данным следствия, инцидент произошел в воскресенье, 14 мая, на Нагорной улице. Злоумышленник напал на 18-летнюю девушку, надругался над ней, а после чего скрылся с места преступления.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. В настоящее время мужчина доставлен в подразделение столичного СК, с ним проводятся следственные действия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статья: п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ «Иные насильственные действия сексуального характера».

Ранее KP.RU писал, что на юго-западе Москвы таксист изнасиловал спящую пассажирку. Мужчину задержали, ему грозит до шести лет лишения свободы.