Метеоролог Синенков пообещал москвичам летнюю погоду на этой неделе

В Москве на этой неделе будет по-настоящему летняя погода Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москву на этой неделе придет летняя погода: уже к среде воздух прогреется до +23…+24 градусов, сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

«В Москве на этой неделе будет по-настоящему летняя погода. К среде будет уже [плюс] 23-24 градуса, в четверг также…», - уточнил метеоролог. По его словам, только в пятницу-субботу в столицу придет атмосферный фронт, и жара немного отступит. Столбики термометров будут показывать 18-19 градусов тепла.

Синеноков добавил: в понедельник, 15 мая, в Москве прогнозируется переменная облачность, без осадков и до +19…+21 градуса. По области температура воздуха составит от +17 до +22 градусов. Атмосферное давление будет выше нормы – около 754 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU сообщал, что 13 мая новый температурный максимум был установлен в Москве. Впервые с начала года на главной метеостанции, ВДНХ, столбики термометров показали +22,3 градуса.