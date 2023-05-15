Максим Ликсутов наградил сотрудников Московского метрополитена и поздравил с 88-летием метро

Фото: пресс-служба Московского Метрополитена

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что метро — крупнейший работодатель Москвы: сегодня здесь работают 69 тыс. высококлассных специалистов, которые каждый день обеспечивают комфортные и безопасные поездки для горожан.

1 мая 2023 года по указу президента России коллектив Московского метро удостоился почетного знака «За успехи в труде».

«Знак, который мы получили, относительно новый — он учрежден в 2021 году. Важно отметить, что Московский метрополитен оказался в числе первых двадцати награжденных им организаций по всей России, — цитирует Максима Ликсутова телеграмм-канал «Дептранс Москвы». - Мы благодарим всех наших коллег за труд. Именно вы делаете метро Москвы надежным, удобным и безопасным».

Ранее Максим Ликсутов сообщил, что с открытием Большой кольцевой линии (БКЛ) на метро пересело более 82 000 автомобилистов.

«Когда мы запустили Большую кольцевую линию метро, в рабочие дни почти миллион пассажиров сразу пришел на Большое кольцо. Конечно, часть из этих пассажиров – это пассажиры, которые пришли с других линий метро, существенно их разгрузили», – сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта телеканалу «Москва 24».