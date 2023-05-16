Насекомые в Москве массово вышли из спячки из-за потепления Фото: Иван ПРОХОРОВ

Насекомые в Москве массово вышли из спячки из-за резкого потепления, сообщил энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Илья Гомыранов. В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» ученый подчеркнул, что количество различных жучков и летающих насекомых не выросло — так кажется только потому что все они одновременно стали активными.

— В этом году весна в городе пришла довольно рано, после длительных холодов резко наступила очень теплая погода, и многие насекомые одновременно и сразу вышли из спячки, — объяснил Гомыранов.

Также энтомолог добавил, что засушливое лето, которое обещают синоптики, должно привести к тому, что комаров будет немного.

Ранее KP.RU рассказывал, что Роспотребнадзор призвал не бояться появившихся после дождя в Москве клопов. Позднее эксперты также объяснили это явление пробуждением насекомых после спячки.