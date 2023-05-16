Открыт прием заявок на гранты в сфере делового и молодежного туризма в Москве - Сергунина

Фото: Пресс-служба Мостуризма

Компании и индивидуальные предприниматели, организующие конференции, конгрессы, научные форумы и деловые встречи для бизнеса и молодежи в 2023 году, вправе получить в столице гранты. Благодаря этому они смогут частично покрыть свои расходы на аренду помещений и оборудования для мероприятий, проводимых с 29 мая по 1 ноября. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, прием заявок от желающих воспользоваться поддержкой города уже открыт.

«Максимальный размер гранта составит 10 миллионов рублей. Сумма на конкретное событие будет зависеть от количества его участников и выполнения дополнительных критериев. Например, она увеличится, если мероприятие проведут в одной из столичных гостиниц или в программу включат экскурсию по Москве», — отметила Наталья Сергунина.

Выделяемую городом денежную помощь распределяют так:

- до 10 миллионов рублей - на организацию форумов и конгрессов с аудиторией более тысячи человек;

- до 7 миллионов рублей — от 500 до 999 участников;

- до 5 миллионов рублей — от 250 до 499 человек;

- не более 3 миллионов рублей — от 100 посетителей.

Ещё одно обязательное условие - минимум 40 процентов участников должны выбрать столичные отели для проживания. Кстати, чем дольше продлится деловая программа, тем больше будет компенсация для организаторов. Минимум по продолжительности - два дня.

Письменные заявки принимают не позднее чем за две недели до мероприятия. На рассмотрение уходит восемь рабочих дней. Сумму гранта перечислят после предоставления отчетных документов. Это нужно сделать в течение 15 рабочих дней после того, как событие состоялось.

На сайте АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» в разделе «Поддержка» можно найти формы заявления, список необходимых документов и контакты для получения дополнительной информации.

Напомним, город поддерживает грантами также и туроператоров, привлекающих в Москву в этом году гостей старше 55 лет. Заявки начнут принимать летом. Минимальная компенсация – тысяча рублей на человека. Размер гранта зависит от продолжительности тура (от двух ночей), качества гостиницы (не менее трех звезд) и состава программы.