Владислав Овчинский: в Индию начнут поставки огнеупоров и керамических фильтров от московского производителя

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Научно-технический центр (НТЦ) «Бакор», который выпускает керамические огнеупорные материалы — применяются при конструировании промышленных печей, в металлургии и энергетическом секторе, — заключил контракт на поставку продукции в Индию.

— Столичные предприятия продолжают расширять экспортные поставки своей продукции, предлагая зарубежным партнерам из разных отраслей уникальные качественные изделия собственной разработки. Так, московский научно-технический центр «Бакор» заключил соглашение на поставку керамических фильтрующих элементов в Индию. При этом расчеты по контракту будут реализовываться в российских рублях, — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Овчинский отметил, что расчеты в национальной валюте — это экономическое преимущество для отечественных поставщиков. Связано это с возрастанием финансовой стабильности, снижением потенциальных валютных рисков. Кроме того, упрощается процесс оформления торговых операций.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Научно-технический центр ранее получил займ от Москвы в размере 200 млн рублей. Средства инвестировали в покупку нового аналитического и производственного оборудования. Все это необходимо в том числя для расширения экспортного потенциала производителя.

Четвертый год «Бакор» получает поддержку по развитию экспортных поставок своей продукции от Центра «Моспром». Бизнес выставлял свое оборудование на двух крупнейших отраслевых выставках в Чили. Представители компании побывали в трех трех международных бизнес-миссиях в страны Латинской Америки и Африки. Такую поддержку «Моспром» оказывает компании бесплатно.

— Продукция предприятия уже поставляется в 16 стран мира. Благодаря новому контракту география поставок будет расширена. В рамках нового соглашения компания начнет поставлять в Индию керамические фильтрующие сектора взамен финских, — отметил заместитель гендиректора по инновационно-техническому развитию предприятия Михаил Королев.