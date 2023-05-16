Москвичи смогут 17 мая увидеть, как Луна закроет Юпитер Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юпитер в среду, 17 мая, ненадолго скроется за Луной. Затмение особенно хорошо можно будет рассмотреть в северных широтах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Необычное явление произойдет в дневное время, в Москве будет еще светло. Наблюдать перекрытие можно будет с 17:00 по московскому времени. Продлится оно всего около 20 минут.

— Покрытия планет Луной — очень эффектное зрелище. Особенно впечатляет малость видимого размера планет в сравнении с огромным диском Луны, — рассказали в планетарии.

Желающих увидеть явление предупредили, что оптические приборы нужно использовать с осторожностью: на Солнце в бинокль смотреть нельзя из-за риска получить ожоги глаз.

Ранее KP.RU писал, что следующее частичное солнечное затмение произойдет в 2025 году.