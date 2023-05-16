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НовостиОбщество16 мая 2023 8:17

Москвичи смогут 17 мая увидеть, как Луна закроет Юпитер

Планета «спрячется» за Луной
Мила ГЕНЬ
Москвичи смогут 17 мая увидеть, как Луна закроет Юпитер

Москвичи смогут 17 мая увидеть, как Луна закроет Юпитер

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юпитер в среду, 17 мая, ненадолго скроется за Луной. Затмение особенно хорошо можно будет рассмотреть в северных широтах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Необычное явление произойдет в дневное время, в Москве будет еще светло. Наблюдать перекрытие можно будет с 17:00 по московскому времени. Продлится оно всего около 20 минут.

— Покрытия планет Луной — очень эффектное зрелище. Особенно впечатляет малость видимого размера планет в сравнении с огромным диском Луны, — рассказали в планетарии.

Желающих увидеть явление предупредили, что оптические приборы нужно использовать с осторожностью: на Солнце в бинокль смотреть нельзя из-за риска получить ожоги глаз.

Ранее KP.RU писал, что следующее частичное солнечное затмение произойдет в 2025 году.