Виртуальную «Тройку» начали тестировать на турникетах МЦК и двух веток метро Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве начали тестировать виртуальную транспортную карту «Тройка». Первыми воспользоваться цифровым аналогом привычной карты смогут пассажиры МЦК, а также Кольцевой и Замоскворецкой линий метрополитена. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Создать цифровой аналог транспортной карты ‎можно в личном кабинете приложения «Метро Москвы». Виртуальной картой можно будет в будущем оплачивать большинство билетов на общественный транспорт. Купленные билеты пришлют в виде QR-кода, который можно отсканировать на турникете столичной подземки или на валидаторе в наземном транспорте.

Нововведение призвано избавить пассажиров от необходимости носить с собой пластиковый носитель — теперь они смогут оплачивать проезд с помощью телефона.

Ранее KP.RU писал, что тематические «Тройки» и «Единые» выпустили в Москве в честь 88-летия метро.