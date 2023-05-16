Участников просветительской акции «Библионочь» ждет более 700 спектаклей, лекций и концертов — Сергунина

Фото: ЦГДБ им. А.П. Гайдара

С 18:00 27 мая до 02:00 28 мая столичные учреждения культуры, участвующие в общегородской просветительской акции «Библионочь», откроют свои двери для гостей. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, мероприятие посвящено Году педагога и наставника в России. В программе — более 700 событий: встречи с писателями, мастер-классы, театральные читки, спектакли, квесты, презентации книг.

«Старт “Библионочи” будет дан на Южном речном вокзале. Здесь в 18:00 состоится открытие мобильного пункта книгообмена. Он оснащен оборудованием для выдачи единого читательского билета библиотек Москвы и укомплектован книжным фондом. Всего же для участников свои двери откроют более 140 библиотек, а также культурные центры, музеи, театры и другие площадки», — рассказала Наталья Сергунина.

КОНКРЕТНО

В библиотеке №19 имени Ф.М. Достоевского:

- в 20:00 - вечер «Островский и театр» от актеров театра Et Cetera;

- в 21:00 - концерт-беседа «Петровские канты. Читки: музыка, слово, эпоха» с выступлением ансамбля старинной музыки «Monte Verde».

В библиотеке-медиацентре №67:

- интерактивная выставка «Малоизвестные строки известных авторов»;

- в 19:00 - читка-перформанс пьес Теннесси Уильямса и Антона Чехова в исполнении актеров Театра Романа Виктюка.

В библиотеке №259:

- чтение вслух современных пьес;

- в 22:30 - «Дегустация слова» — импровизации современных музыкантов на стихи известных поэтов.

В Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии:

- мастер-классы для детей;

- лекции и встречи с культурологами;

- поэтический перформанс под аккомпанемент одного из старейших органов России. Везде нужна предварительная регистрация.

В детском отделе библиотеки Н.А. Добролюбова на Новом Арбате:

- в 15:00 - старт отдельной программы для детей «Библиосумерки». Затем мероприятия проводятся в детских и юношеских библиотеках с 16:00 до 21:00.

На сайте «Библионочи»:

- в 18:00 - прямое включение из студии на смотровой площадке Южного речного вокзала. В эфире - известные писатели, артисты и блогеры, выступления музыкантов и камерного ансамбля.