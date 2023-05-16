Участников просветительской акции «Библионочь» ждет более 700 спектаклей, лекций и концертов — Сергунина

Фото: ЦГДБ им. А.П. Гайдара
С 18:00 27 мая до 02:00 28 мая столичные учреждения культуры, участвующие в общегородской просветительской акции «Библионочь», откроют свои двери для гостей. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, мероприятие посвящено Году педагога и наставника в России. В программе — более 700 событий: встречи с писателями, мастер-классы, театральные читки, спектакли, квесты, презентации книг.
«Старт “Библионочи” будет дан на Южном речном вокзале. Здесь в 18:00 состоится открытие мобильного пункта книгообмена. Он оснащен оборудованием для выдачи единого читательского билета библиотек Москвы и укомплектован книжным фондом. Всего же для участников свои двери откроют более 140 библиотек, а также культурные центры, музеи, театры и другие площадки», — рассказала Наталья Сергунина.
КОНКРЕТНО
В библиотеке №19 имени Ф.М. Достоевского:
- в 20:00 - вечер «Островский и театр» от актеров театра Et Cetera;
- в 21:00 - концерт-беседа «Петровские канты. Читки: музыка, слово, эпоха» с выступлением ансамбля старинной музыки «Monte Verde».
В библиотеке-медиацентре №67:
- интерактивная выставка «Малоизвестные строки известных авторов»;
- в 19:00 - читка-перформанс пьес Теннесси Уильямса и Антона Чехова в исполнении актеров Театра Романа Виктюка.
В библиотеке №259:
- чтение вслух современных пьес;
- в 22:30 - «Дегустация слова» — импровизации современных музыкантов на стихи известных поэтов.
В Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии:
- мастер-классы для детей;
- лекции и встречи с культурологами;
- поэтический перформанс под аккомпанемент одного из старейших органов России. Везде нужна предварительная регистрация.
В детском отделе библиотеки Н.А. Добролюбова на Новом Арбате:
- в 15:00 - старт отдельной программы для детей «Библиосумерки». Затем мероприятия проводятся в детских и юношеских библиотеках с 16:00 до 21:00.
На сайте «Библионочи»:
- в 18:00 - прямое включение из студии на смотровой площадке Южного речного вокзала. В эфире - известные писатели, артисты и блогеры, выступления музыкантов и камерного ансамбля.