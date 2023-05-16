Ефимов: Для слушателей «Московской технической школы» открылось направление робототехники и сенсорики

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Проект «Московская техническая школа» (МТШ) продолжает расширяться. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на промышленных предприятиях города сейчас идёт активное внедрение современных технологий и инновационного оборудования. Благодаря этому производства с каждым годом работают эффективнее. Кроме того, при постоянном улучшении качества продукции сокращаются расходы на ее выпуск.

«Для обучения работников промпредприятий «Московская техническая школа» запустила шестое направление подготовки – «Робототехника и сенсорика», - отметил заммэра. - Промышленникам Москвы доступны шесть курсов повышения квалификации».

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский пояснил, что инженеры городских компаний смогут получить на курсах нового направления знания, необходимые при работе с новыми производственными технологиями. По его словам, предприятия в сфере промышленности постоянно нуждаются в специалистах высокой квалификации. Такие сотрудники обладают требуемым набором знаний и компетенций во время работы на высокотехнологичных и автоматизированных производствах.

«Мы уверены, что новое направление «Московской технической школы» позволит подготавливать конкурентоспособных инженеров в области робототехники и сенсорики», – добавил глава ведомства.

К примеру, за разработку курса «Управление процессами роботизации промышленного предприятия» отвечала московская компания «Технорэд». Занятия рассчитаны специально для руководителей предприятий. Их познакомят со способами применения промышленных роботов и методами их внедрения. В результате специалисты смогут усовершенствовать, систематизировать и углубить свои профессиональные знания, умения и навыки. В программу, рассчитанную на 36 академических часов, входят теоретические и практические занятия. Как рассказала глава компании-разработчика обучающей программы Анастасия Михеева, курс поможет руководителям предприятий повысить производительность, уменьшить издержки, а также избавить персонал от опасных, монотонных и тяжелых работ.

«По итогу успешного освоения программы каждый участник составит поэтапный план внедрения робота на свое производство, рассчитает эффективность внедрения и станет экспертом промышленной роботизации», – уточнила представитель компании.