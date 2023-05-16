В Москве загоревшийся мусор в ангаре привел к пожару площадью более 1,8 тысячи «квадратов»

В Москве произошел пожар в ангаре на территории завода «Москвич» общей площадью более 1,8 тысячи «квадратов» Фото: Иван МАКЕЕВ

Одноэтажный ангар загорелся на площади порядка 70 квадратных метров в промышленной зоне на улице Южнопортовой юго-востоке Москвы. Известно, что ангар расположен на территории завода железобетонных изделий. Позже площадь возгорания выросла до 1800 квадратных метров, сообщили в МЧС России.

По предварительной информации, загорелся мусор. Сообщение о пожаре поступило в 12:33, к трем часам дня огонь удалось локализовать.

Также была информация, что пожар произошел на территории завода «Москвич». Она оказалась не соответствующей действительности.

По данным из открытых источников, в ангаре находится спецтехника. Однако в МЧС эту информацию опровергли — по их сведениям, внутри хранится прессованная бумага, само предприятие занимается утилизацией вторичного сырья. Угрозы распространения огня нет.

При тушении задействованы пожарно-спасательные подразделения, пожарный поезд и авиация — вертолет Ка-32 Московского авиационного центра и вертолет Ми-26. Сведения о пострадавших не поступали.