Овчинский: Московская компания обеспечила водоотводными лотками реконструируемую трассу М-4 «Дон»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

На федеральной трассе М4 «Дон» реконструируют два участка с расширением до четырех и шести полос. Кроме того, построят 36 километров обхода города Аксай. Дополнительный отрезок пути разгрузит от транзитного потока подъезды к Ростову-на-Дону. Машины смогут проехать по обновлённой трассе уже в июне этого года. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в проекте используется продукция столичной компании по производству композитных материалов - «Нанотехнологический Центр Композитов» (НЦК).

«Компания поставила 4 километра водоотводных композитных лотков для реконструкции федеральной трассы М4 «Дон», - отметил глава ведомства. - Из них 2 километра уже установлены».

По его словам, ранее предприятие обеспечило композитными перильными ограждениями и системой водоотведения еще несколько дорожных участков. Это отрезок Центральной кольцевой автомобильной дороги ЦКАД-1, где поставили более 18 километров перил и лотков, а также часть маршрута ЦКАД-3, на котором установили еще 9 километров таких изделий.

Выпускаемые московским производителем композитные водоотводные лотки отличаются от традиционных бетонных или металлических систем для отвода воды. Плюсов у новинки несколько - небольшой вес, устойчивость перед коррозией, фактически нулевые затраты на обслуживание при эксплуатации, долговечность и упрощенная замена элементов конструкции.

Как пояснил руководитель департамента продаж компании Евгений Рафаилов, в ближайший месяц проведут установку еще двух километров материалов.

«Сейчас работы по реконструкции трассы ведутся круглосуточно с опережением сроков ввода объекта в эксплуатацию», - уточнил представитель производителя.

Напомним, на рынке композитов сейчас НЦК является одним из лидеров. Центр разрабатывает и выпускает изделия из полимерных композиционных материалов для разных отраслей промышленности. Оформив в 2017 году статус резидента особой экономической столицы (ОЭЗ) Москвы, компания получила освобождение на десять лет от имущественного, транспортного и земельного налогов. Плюс ко всему для неё действуют уменьшенная до двух процентов ставка налога на прибыль, льготы по аренде земли, выделенной под размещение предприятия.