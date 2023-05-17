В Парке Горького реализуют 133 предложения пользователей платформы «Город идей» — Сергунина

Фото пресс-службы Парка Горького

В апреле на платформе «Город идей» прошел тематический проект «Парк Горького». Его участники присылали свои предложения по расширению событийной программы парка в части организации познавательных лекций, экскурсий, развивающих мероприятий для детей и спортивных занятий, а еще музыки в парке и работы инфоцентра. На финальном этапе в ходе голосования выбрали 133 идеи для реализации. Подробнее об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«В общей сложности поступило 2255 идей по дополнению и развитию культурной программы парка. Среди них десятки предложений в части экскурсий и лекций. Особенно много их было на тему литературы. К примеру, один пользователь предложил рассказывать об известных писателях, а первое занятие посвятить Максиму Горькому, имя которого носит эта площадка», — рассказала Наталья Сергунина.

Участниками проекта стали более 18 тысяч горожан. Чаще всего они предлагали проводить в парке больше состязаний, мастер-классы известных спортсменов, уроки танцев и гимнастики, марафоны для жителей разных возрастов и различные турниры, в том числе по шахматам и настольному теннису. Многие высказались за проведение лекций по астрономии, литературе, археологии и ботанике, творческих мастерских для любителей фотографии и природы.

Фото пресс-службы Парка Горького

Своими идеями поделились также родители. Например, им хотелось бы видеть в программе парка больше сеансов с мультфильмами и детским кино, занятий по истории и конкурсов.

Любители познавательных прогулок предложили организовывать больше экскурсий в утренние и вечерние часы. А также снабдить территорию дополнительными информационными табличками, чтобы можно было самостоятельно спланировать маршрут.

К юбилею парка участники проекта предложили напечатать открытки и закладки для книг, а также выпустить дождевики, значки и другие памятные сувениры с символикой. Есть и любопытные идеи, например, наборы для настольного тенниса и миниатюры знаковых скульптур Парка Горького.