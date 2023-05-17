Такси и легковушка столкнулись на 63-м км МКАД в Москве

Информация о пострадавших уточняется Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внутренней стороне 63-го километра МКАД после развязки с Новорижским шоссе произошла авария: столкнулись два автомобиля, среди них есть машина такси. Об этом сообщили 17 мая в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется.

В Дептрансе добавили, что движение в сторону Волоколамского шоссе затруднено. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что 14 мая на Варшавском шоссе водитель «БМВ» врезался в столб и погиб. Два пассажира попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Предварительно, мужчина не справился с управлением. Прокуратура Южного административного округа контролирует установление обстоятельств аварии.