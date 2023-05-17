Пробки до восьми баллов ожидаются в Москве вечером 17 мая

В час пик горожан просят пользоваться общественным транспортом Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве вечером в среду, 17 мая, ожидаются восьмибалльные пробки, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта со ссылкой данные на ЦОДД.

Движение в основном будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях в сторону области. Заторы образуются из-за мелких ДТП и строительных работ на 14 км, 27 км, 32 км и 85 км МКАД, Проспекте Мира, дом. 198, на Волгоградском проспекте, Каширском шоссе и других участках.

В час пик москвичам рекомендуют пользоваться городком транспортом – так можно сэкономить время в дороге.

Ранее KP.RU писал, что в Москве водитель «Мерседеса» сбил 11-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавшая девочка попала в больницу, информация о ее состоянии не уточняется. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.