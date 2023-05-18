Подозреваемого в нападении с ножом на сотрудника УФСИН задержали в Москве

Подозреваемого в нападении на сотрудника УФСИН задержали в Москве Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Москве задержали 18-летнего подозреваемого в нападении на сотрудника УФСИН. Молодой человек поранил пришедшего проверить его инспектора ножом и сбежал. В ближайшее время злоумышленнику изберут меру пресечения, сообщает прокуратура столицы.

Вечером 17 мая инспектор филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Москве пришел в квартиру на Кленовом Бульваре проконтролировать находившегося под домашним арестом 18-летнего парня. Под домашним арестом молодой человек оказался из-за того, что 14 мая на улице Коломенской пырнул ножом мужчину.

Беседа закончилась тем, что молодой человек ударил ножом гостя и сбежал. Позднее его задержали. Инспектору УФСИН понадобилась госпитализация.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Планируется в ближайшее время заключить фигуранта под стражу.

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