В нескольких районах Москвы объявили карантин из-за птичьего гриппа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. Эпизоотическим очагом стали несколько земельных участков по Бесединскому шоссе в Братеево. В список зон-районов, в которых есть вероятность распространения заболевания, вошли 11 территорий на юго-востоке города.

Так, карантин объявлен в Братеево, Капотне, Марьино, Люблино, Печатниках, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточном, Орехово-Борисово Северном и Южном, а также в Зябликово.

Ограничительные меры понадобились после того, как 16 мая 2023 года был выявлен птичий грипп у диких птиц на территории района Братеево.

Карантин не затрагивает людей — все ограничения связаны с недопущением перемещения птиц, а также продукции, полученной от них.

Ранее KP.RU писал, что некоторые штаммы птичьего гриппа способны передаваться человеку. Поэтому трогать мертвую птицу ни в коем случае нельзя.