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НовостиОбщество18 мая 2023 14:12

Купальный сезон в Москве может начаться в начале июня

В первой декаде месяца вода уже может прогреться до комфортных значений
Мила ГЕНЬ
Купальный сезон в Москве может начаться в начале июня

Купальный сезон в Москве может начаться в начале июня

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вода в 2023 году в Москве может прогреться до комфортных значений уже в первой декаде июня, рассказал в разговоре с РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Таким образом, купальный сезон начнется в привычное время.

— Учитывая теплый прогноз на июнь высока вероятность того, что в этом году вода прогреется до комфортных значений — плюс 18 - плюс 20 — в первой декаде июня, благодаря чему купальный сезон наступит своевременно, — заявил синоптик.

Ранее KP.RU писал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил условия для начала купального сезона. Синоптик отметил, что высокой температуры воздуха недостаточно, что купаться стало комфортно. Так, сейчас температура воды достигает примерно 15 градусов, в то время как дневные показателя воздуха превышают 24 градуса.