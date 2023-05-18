Роспотребнадзор: птичий грипп не представляет угрозы для людей Фото: Shutterstock

Птичий грипп, обнаруженный в одном из районов Москвы, не представляет рисков для жизни и здоровья жителей Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что ни одного случая заболевания человеком птичьим гриппом в Москве не зарегистрировано.

Ситуация по зоонозным инфекциям на территории России находится на постоянном контроле Роспотребнадзора, отметили в пресс-службе.

Напомним, что с 18 мая 2023 года по распоряжению мэра Москвы в нескольких районах столицы ввели карантин из-за случаев заболевания диких птиц гриппом в Братеево. Помимо этой зоны, ограничительные меры действуют в Капотне, Марьино, Люблино, Печатниках, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточном, Зябликово и Орехово-Борисово Северном и Южном.

На время карантина запрещено лечить больных птиц, ввозить, вывозить и перемещать птицу и любую продукцию производства. KP.RU подробно рассказал о том, какие меры вводятся.