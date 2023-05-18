Сына директора «Гемотеста» шантажом заставили взять кредиты и уехать из Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пропавшего сына владельца сети частных медицинских лабораторий «Гомотест» нашли в городе Гороховце Владимирской области. Оказалось, что молодой человек уехал из Москвы по указке злоумышленников, которые его шантажировали. О произошедшем пишет «МВД Медиа».

Родители молодого человека после его пропажи заявили в полицию о похищении и требовании от них выкупа. Неизвестные угрожали и просили за освобождение миллион долларов.

Молодого человека обнаружили в городе Гороховец Владимирской области. Оказалось, что похищения не было. Злоумышленники действовали по новой схеме: убедили парня взять кредиты, перевести им деньги, а самому — сбежать и спрятаться в другом регионе. Молодой человек действовал, как он думал, по указке сотрудников правоохранительных органов, которые сообщили, что таким способом он спасет свою семью.

По указанию незнакомцев мужчина оставил в Пушкине свой автомобиль, выбросил телефоны и на такси отправился во Владимирскую область. Там он жил в квартире, арендованной злоумышленниками. В это время аферисты вымогали у его родителей деньги.

Мошенников ищут. Расследование по статьям о похищении и вымогательстве продолжается.

Напомним, что жертвой мошенников, действующих по такой же схеме, стала дочь помощницы российского сенатора, сотрудница «Комсомольской правды» Татьяна Адабаш.