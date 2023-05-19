Облачная погода, кратковременные дожди и до 19 градусов тепла прогнозируют в Москве 19 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 19 мая в Москве ожидается температура воздуха 17-19 градусов тепла. В столице будет облачность с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, который пройдет местами. Об этом рассказали на портале Гидрометцентра России.

Ветер прогнозируется северный, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет на отметке 755 миллиметров ртутного столба — это значительно выше нормы.

В темное время суток похолодает до девяти градусов выше нуля. Ветер сохранит свои характеристики, но добавятся порывы до 15 метров в секунду. Синоптики считают, что ночью будет преимущественно без осадков.

Ночью атмосферное давление не изменится и останется на уровне выше нормы.

Ранее KP.RU писал, что купальный сезон в Москве в 2023 году может начаться вовремя: в начале июня.