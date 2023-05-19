Участниками московской акции «День без турникетов» станут почти 150 площадок - Сергунина

фото: Пресс-служба ДПиИР

С 22 по 28 мая в столице пройдет познавательная акция «День без турникетов», приуроченная к Московской неделе предпринимательства. Свои двери для горожан и туристов откроют почти 150 компаний, фабрик и технопарков. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, гостей ждут экскурсии, мастер-классы, модные показы и лекции.

«Майская познавательная акция объединит мероприятия, которые предприятия организуют к Московской неделе предпринимательства. Горожан познакомят с работой локальных производств и крупных компаний. Их руководители расскажут о запуске собственного бизнеса, создании продуктов и услуг и их продвижении на рынке. Больше 10 площадок присоединится к проекту впервые», — отметила Наталья Сергунина.

Среди новых участников акции - гастроквартал, креативное пространство, творческая студия, компания по выпуску и монтажу резервуаров для воды и насосных станций и другие. Во время экскурсий для гостей проведут тематические мастер-классы, покажут бизнес-процессы изнутри, расскажут о задействованных в них специалистах разных профессий.

На все мероприятия нужна предварительная регистрация на сайте проекта.

КОНКРЕТНО

В программе акции:

- сеть магазинов товаров для дома проведет занятие «Как запустить свой бизнес с нуля?»;

- в центре дизайна Artplay участники экскурсии узнают об устройстве творческого кластера;

- на швейном производстве покажут процесс создания одежды - от лекал до упаковки готового изделия;

- в конструкторском бюро расскажут о разработке инновационного продукта и основных технологиях быстрого прототипирования;

- в одном из шоурумов для представителей модной сферы проведут показ, мастер-класс по продвижению бренда одежды в социальных сетях, дискуссию и практикум.

Несколько площадок будут ориентированы под юную аудиторию. В их числе - детские технопарки Российского государственного социального университета, «На Зорге», «Московский транспорт», «СоюзМультПарк» киностудиия «Союзмультфильм».

Помимо этого, для участников акции будут открыты Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино, Музей истории Военно-морского флота, музей героев Советского Союза и России, музей славянской письменности «Слово» и центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Их ждут также и в музыкальных и творческих студиях, на выставках-ярмарках, фермах и других площадках.