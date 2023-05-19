Два человека пострадали во время стрельбы из-за конфликта в центре Москвы Фото: Олег УКЛАДОВ

Конфликт между тремя мужчинами в центре Москвы закончился стрельбой. Два человека пострадали, их госпитализировали. Стрелявшего задержали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел ранним утром на улице Маросейке, 9/2. Причиной послужила бытовая ссора. Во время выяснения отношений один из участников применил оружие. Предположительно, это был травматический пистолет. Он попал в двоих оппонентов, оба оказались в больнице.

Полицейские задержали стрелявшего и доставили в отдел МВД для разбирательства.

Ранее KP.RU писал, что после дорожного конфликта на юго-западе Москвы один из автомобилистов открыл стрельбу из травматического пистолета. После того, как все участники произошедшего разъехались, один из них обратился в медицинское учреждение с огнестрельным ранением. Повреждение оказалось несильным. Ему оказали помощь и отпустили домой. Ведется проверка.