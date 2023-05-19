Ефимов: В индустриальном парке «Руднево» появится центр компетенций «Беспилотные авиационные системы»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о размещении Центра компетенций «Беспилотные авиационные системы» (БАС) МГТУ имени Н.Э. Баумана в индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Договор об этом был заключен в апреле этого года между ОЭЗ «Технополис Москва», правительством Москвы и Бауманским университетом.

«Основными целями Центра являются развитие производства продукции в области БАС, продвижение инновационных научно-исследовательских разработок и значительное увеличение доли отечественных комплектующих гражданской продукции», - отметил заммэра.

По его словам, Центр также станет помогать взаимодействию производителей с федеральными и региональными структурами. В нем будет информационной и технологической базой для контактов научных подразделений вуза с различными организациями, занятыми в области беспилотных систем. Среди направлений работы Центра - подготовка предложений по созданию плана научно-технического развития отрасли, идентификация приоритетных технологий и технических решений, участие в исследованиях и испытаниях. Помимо этого, новая структура будет собирать, обрабатывать и анализировать актуальные данные, а также изучать международную и отечественную нормативную практику.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский уточнил, что в «Руднево» соберутся ведущие разработчики и производители БПЛА в России, а также цифровых геоинформационных платформ. Им предстоит создавать новые модели беспилотников и совершенствовать авионику.

«Новый кластер будет способствовать повышению уровня конкурентоспособности российских БПЛА и снижению зависимости от импорта критических технологий», - подчеркнул глава ведомства.

Ключевым в реализации этих планов станет Центр компетенции БАС. Ему поручено участие в разработке и продвижении эффективной технологической и кадровой политики в сфере беспилотной авиации.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев назвал происходящие сегодня в «Руднево» процессы определяющими будущее гражданской беспилотной авиации. Благодаря этому многие отрасли отечественной экономики выйдут на новый этап развития.