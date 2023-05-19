Суд в Москве отправил троих женщин за продажу младенца под стражу на два месяца Фото: Следственный комитет России

Суд избрал в отношении трех женщин 30, 39 и 45 лет меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 июля 2023 года. Их обвиняют в продаже младенца, напомнили в прокуратуре Москвы.

Вечером 16 мая фигурантки продали женщине, действующей в рамках оперативного мероприятия, новорожденную девочку. Сделка состоялась в кафе торгового центра на улице Лобненской. За девочку, дочь одной из злоумышленниц, женщины запросили 65 тыс. рублей. После получения денег и составления расписок злоумышленниц задержали.

Их обвиняют в продаже человека, совершенной организованной группой, в отношении лица, заведомо для них находящегося в беспомощном состоянии.

Женщины возражали против заключения под стражу, однако суд встал на сторону обвинения. Им грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Расследование контролирует прокуратура Москвы.