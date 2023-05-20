Облачность, небольшой дождь и до +18 градусов ожидаются в Москве 20 мая

Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в субботу, 20 мая, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +16…+18 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть северный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба, что гораздо выше нормы. В ночь на воскресенье характер погоды практически не изменится: продолжит идти дождь, ветер северной четверти 4-9 метров в секунду. Воздух остынет до восьми – десяти градусов.

Днем 21 мая ожидается облачная погода с прояснениями, временами будет накрапывать дождь. В отдельных районах Москвы также возможна гроза. Изменится направление ветра – будет дуть ветер восточной четверти 6-11 метров в секунду, временами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что профессор РАН Сергей Богачев опроверг информацию о мощнейшей магнитной буре в Москве 20 мая.