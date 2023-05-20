Нарколог рассказал о правильной диете при отказе от курения

Врач предупредил о возможном наборе веса в первые месяцы после отказа от курения Фото: Shutterstock

Главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин в беседе с РИА Новости рассказал, что при отказе от курения необходимо исключить из рациона «мусорную еду», продукты с простыми сахарами, трансжирами, вредными добавками и сахарозаменителями. Также нельзя злоупотреблять алкоголем.

Врач предупредил о возможном наборе веса в первые месяцы после отказа от курения. Он посоветовал проконсультироваться со специалистом, чтобы получить рекомендации по низкокалорийной диете и подсчету калорий.

Масякин также отметил, что фрукты и овощи помогают ограничить набор веса благодаря низкой энергетической плотности и высокому содержанию пищевых волокон.

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