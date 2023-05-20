Мужчина со страйкбольной гранатой ворвался в поликлинику на юго-востоке Москвы

Подозрительный предмет изъяли Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве мужчина ворвался в поликлинику с гранатой. Она оказалась страйкбольной, жизни и здоровью горожан ничего не угрожает, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МВД России.

Уточняется, что инцидент произошел на Перервинском бульваре утром в субботу, 20 мая. Мужчина зашел в медицинское учреждение, охранники заметили у него подозрительный предмет, похожий на гранату. На месте происшествия оперативно вызвали сотрудников полиции, они изъяли у посетителя гранату. Опасности она не представляет.

Правоохранители устанавливают детали произошедшего. По факту случившегося идет проверка. Мужчину доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее KP.RU писал, что в апреле мужчина с пистолетом пытался прорваться в здание Минобороны РФ в центре Москвы. Нарушителя задержали, на него составили административный протокол о мелком хулиганстве.