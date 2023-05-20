Мотоцикл и автомобиль столкнулись на 87-м км МКАД в Москве

На месте ДТП работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве в районе 87-го километра МКАД столкнулись автомобиль и мотоцикл, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Авария произошла днем в субботу, 20 мая. На месте ДТП работают оперативные службы города. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.

В Дептрансе добавили, что движение в районе ДТП затруднено. Автомобилистам советуют выбирать альтернативные маршруты проезда, так можно сэкономить время в пути.

Ранее KP.RU писал, что вечером 19 мая электричка насмерть сбила двух девочек-подростков на московской станции «Щербинка». По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорт. Следователи устанавливают полную картину случившегося.