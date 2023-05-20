Участок между станциями «Савеловская» и «Боровицкая» метро Москвы закрыли до 22 мая

В выходные будет закрыт участок между станциями «Савеловская» и «Боровицкая» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском метрополитене в выходные 20-21 мая будет закрыт участок между станциями «Савеловская» и «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской линии. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ, напомнили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Кроме того, с 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станций «Чеховская» и «Цветной бульвар», но сами станции продолжат работать. На них пассажиры смогут перейти с соседних станций: «Тверской», «Пушкинской» и «Трубной».

Работы будут идти на Таганско-Краснопресненской, Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линиях. Горожан просят заранее планировать поездки и пользоваться другими ветками метро.

Ранее KP.RU писал, что центральные улицы и набережные Москвы перекроют 20 и 21 мая для проведения спортивных мероприятий. В эти дни в городе состоится «Зеленый марафон», а также велогонки «Садовое кольцо» и Московский весенний велофестиваль.