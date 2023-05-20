Труп мужчины с ножевыми ранениями нашли у жилого дома на западе Москвы

Возбуждено уголовное дело об убийстве Фото: прокуратура Москвы

Тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений обнаружили около жилого дома на улице Удальцова в Москве. Возле тела лежал нож, сообщили 20 мая в пресс-службе столичной прокуратуры.

На месте происшествия находятся правоохранители, их работу координирует первый заместитель Никулинского межрайонного прокурора Артем Вавилов. Полная картина произошедшего устанавливается. Личность погибшего не раскрывается.

В ГСУ СК по Москве добавили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело - 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, изучают камеры видеонаблюдения.

Ранее KP.RU писал, что москвич убил знакомую арматурой во время поиска тайники с наркотиками в подмосковном лесу. Инцидент произошел 11 мая, тело женщины нашли через четыре дня. Мужчину задержали, ему предъявили обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.