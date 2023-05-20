Свадебные церемонии начали проводить на Северном речном вокзале в Москве

На Северном речном вокзале с 20 мая открывается сезон свадеб Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Северном речном вокзале с 20 мая открывается сезон свадеб в рамках проекта Мэра Москвы «Новые адреса счастья». Сегодня первые семь пар заключат брак. Об этом сообщили на сайте столичной мэрии.

Всего в новом свадебном сезоне на исторической площадке поженятся около 150 пар. Церемонии будут проходить и в выходные и в будние дни. Свадьбы на Северном речном вокзале проходят в отреставрированном здании в теплое время года – с мая по сентябрь. Молодожены после бракосочетания могут организовать фотосессию на закате с видом на благоустроенную набережную и Москву-реку.

Кроме того, в эти выходные свадьбы сыграют на смотровой площадке Останкинской телебашни и веранде с панорамным видом ресторана «Карлсон». Также совсем недавно сезон свадеб стартовал в метро – на станции «Маяковская».

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