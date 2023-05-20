На всех турникетах в метро Москвы появились тактильные надписи для слабовидящих

Весь подвижной состав Мосгортранса адаптирован для перевозки маломобильных пассажиров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский метрополитен продолжает работать над улучшением доступности для слабовидящих пассажиров. Теперь в метро на всех турникетах есть тактильные надписи с указателем «Вход» шрифтом Брайля. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Кроме того, надписи для слабовидящих пассажиров разместили на колоннах экстренного вызова на всех станциях подземки и МЦК.

Собянин напомнил, что в Москве для слабовидящих пассажиров работает Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), Специалисты также работают по заявкам на Северном и Южном речных вокзалах.

Помимо этого, сотрудники ЦОМП и Российской школы готовят собак-поводырей Всероссийского общества слепых. С 2014 года обучение прошли 290 четвероногих помощников. Еще 60 животных обучат в 2023 году.

Ранее KP.RU писал, что на всех железнодорожных направлениях «Аэроэкспресса» заработала оплата по биометрии.