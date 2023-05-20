Садовое кольцо в Москве временно перекроют 21 мая из-за велогонки и велофестиваля

Временно будет закрыт проезд по Садовому кольцу Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве в воскресенье, 21 мая, временно будет закрыт проезд по Садовому кольцу из-за велогонки и «Московского весеннего велофестиваля», сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Кроме того, в период с 00:01 до 17:00 нельзя будет проехать на проспекте Академика Сахарова и на улице Маши Порываевой, а с 00:01 до 20:00 - на съезде с Полуярославской набережной на улицу Земляной Вал и на улице Баррикадная.

Также с семи утра и до прохождения колонны движение ограничат на Садовом кольце и Мясницкой улице. С 13:00 перекроют Каланчевскую улицу. До окончания мероприятия временно нельзя будет парковаться на участках проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Маши Порываевой, на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы.

Жителям рекомендуют пользоваться метро или отложить поездки на более позднее время.

Ранее KP.RU писал, что 20 мая движение было перекрыто на нескольких улицах в центре Москвы из-за «Зеленого марафона».