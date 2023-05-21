Нарколог Масякин развеял популярный миф о безопасности электронных сигаретах

Электронные сигареты, в том числе безникотиновые, не помогают в отказе от курения Фото: pixabay.com

Электронные сигареты, в том числе безникотиновые, не помогают в отказе от курения, а, наоборот, усложняют этот процесс, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин в беседе с РИА Новости.

По словам врача, использование безникотиновой сигареты только поддерживает привычку курения и не меняет стереотипного поведения курильщика. Именно поэтому в стрессовых ситуациях вероятность вернуться к никотиносодержащим продуктам высока – у человека не сформировались другие стратегии поведения.

«Дело в том, что, используя безникотиновую сигарету, курильщик продолжает регулярно совершать все те же привычные движения, что и при обычном курении», - подчеркнул он. Нарколог добавил: при отказе от курения также важно перестать выпивать алкоголь.

Ранее KP.RU писал, что нарколог Масякин посоветовал исключить «мусорную еду» из рациона при отказе от курения.