Загрязняющих веществ не выявили в реке Очаковка в Москве

Вода в реке имеет естественный цвет Фото: Павел КЛОКОВ

В Москве в реке Очаковка не обнаружили пены и загрязняющих веществ. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ГУП «Мосводосток».

В воскресенье, 21 мая, в СМИ и социальных сетях появились сообщения о странной пене на поверхности воды. На место оперативно прибыла бригада «Мосводостока». Они выяснили, что вода в реке имеет естественный цвет.

Напомним, Очаковка — это река на юго-западе Москвы, левый приток Раменки. Истоки и долина реки являются памятниками природы.

Ранее KP.RU писал, что лесная куница вновь поселилась в природно-историческом парке «Измайлово». Животное не видели на этой территории последние три года. При этом ранее зверька можно было встретить в парке «Битцевский лес», заказниках «Зеленоградский», «Теплый Стан», «Южное Бутово».