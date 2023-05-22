На востоке Москвы загорелось здание, в котором расположен военкомат Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве в понедельник, 22 мая, произошел пожар в шестиэтажном здании, в котором расположен военный комиссариат Преображенского района. На месте работают оперативные службы, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Пожар произошел в здании в Колодезном переулке на востоке столицы. Открытое горение наблюдают в помещениях на последнем, шестом, этаже. Военный комиссариат занимает помещения на первом-третьем этажах, соответственно, пожар их не затрагивает. Помимо военкомата в здании располагаются офисы, кафе и SPA-салон.

На место инцидента направили 15 пожарных расчетов. Возгорание тушат. Подробностей происшествия нет. Также пока не поступала информация о пострадавших.

Дополнено: возгорание ликвидировано.

Ранее пожар произошел в кафе на Ярцевской улице в Москве. Как писал KP.RU, возгорание удалось потушить до приезда спасателей.