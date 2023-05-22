Сергунина: Приглашаем московских предпринимателей принять участие в 17 международных выставках и бизнес-миссиях

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В этом году уже более 200 компаний провели встречи с потенциальными партнерами из разных стран. При этом состоялось свыше трех тысяч переговоров. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, до конца года предприниматели города при поддержке Москвы смогут поучаствовать в 17 международных выставках и бизнес-миссиях (список - на сайте Московского экспортного центра).

«С 2017 года участниками международных выставок и бизнес-миссий стали три тысячи московских компаний. Многие из них заключили контракты с коллегами из ОАЭ, Индии, Алжира, Саудовской Аравии, Индонезии и других стран. Мероприятия рассчитаны на предприятия из разных сфер», — рассказала Наталья Сергунина.

Участниками переговоров уже стали компании ИТ-отрасли, косметической, строительной и пищевой промышленности, производители оборудования, детских и других товаров.

Московские производители показали свои товары и услуги на медицинской выставке Expomed Eurasia в Турции, оборудование для транспортной отрасли и логистические услуги — на UzTechTransExpo в Узбекистане, электронику — на TIBO в Минске. Выставка для компаний пищевой промышленности Gulfood в ОАЭ впервые пополнилась стендом Made in Moscow.

Форматы бизнес-миссий самые разные - от зарубежных поездок до онлайн-переговоров и реверсных встреч с покупателями из других стран в Москве. Благодаря участию в мероприятиях представители столичного бизнеса получают выход на новые рынки сбыта. Для примера: экспортный контракт с партнерами в ОАЭ подписала московская компания по выпуску измерителей износа стальных канатов. А поставщик мебели для киберспортсменов теперь работает в том числе в Казахстане. Столичные производители каш, лимонадов, снеков и батончиков поставляют еще больше своих изделий в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. Охотно закупают ИТ-продукцию из Москвы в ОАЭ, Саудовской Аравии и Таиланде, образовательные наборы — в Бразилии, детскую анимацию — в Индии.