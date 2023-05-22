Ефимов: В центре Москвы инвестор построит спортивный центр

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о строительстве в центре столицы нового спортивного сооружения. Место для него выбрали в в Мещанском районе. Город выделил здесь свыше 1,5 гектара земли в аренду НКО «Фонд развития и поддержки культуры и спорта». Общая площадь будущего здания - 8,7 тысячи квадратных метров.

«В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта на улице Сущевский Вал инвестор в течение пяти лет построит многофункциональный спортивный центр с крытыми футбольными полями, универсальными залами и ледовой ареной», - отметил заммэра.

Получившая землю некоммерческая организация помогает молодым спортсменам, создает спортивную инфраструктуру, способствующую большему охвату горожан разных возрастов занятиями физкультурой и спортом.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, под проект фонду выделены три участка в аренду на пять лет без торгов.

«В течение этого времени застройщик должен полностью завершить возведение спортивной инфраструктуры», - пояснил Гаман.

Благодаря масштабным инвестиционным проектам (МаИП) инвесторы вправе получить землю без торгов для строительства производственных комплексов, инновационных центров, социальных учреждений, транспортных, спортивных и других сооружений. Эта программа позволяет развивать инфраструктуру города, увеличивать поступления инвестиций и создавать дополнительные рабочие места.

На сегодня в Москве в рамках МаИП строится 21 спортивный комплекс. Их общая площадь - около 190 тысяч квадратных метров. Под эти цели город выделил 23,6 гектара земли.