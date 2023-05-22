На юго-востоке Москвы нетрезвая 25-летняя девушка зарезала своего сожителя Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В воскресенье, 21 мая, в квартире жилого дома на улице Шоссейной в Москве произошло убийство. 25-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения ударила своего сожителя ножом в живот. 32-летний мужчина от полученных ранений скончался на месте происшествия, передает прокуратура столицы.

Произошло это во время ссоры. Девушку задержали, возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Подозреваемая признала свою вину. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в столице нашли тело мужчины с ножевыми ранениями, рядом с ним было предполагаемое орудие преступления. Началась проверка и поиск подозреваемых, писал KP.RU. Просмотр камер видеонаблюдения показал, что погибший порезал себя сам.