В Москве мужчина с арбалетом напал на продавца машины и угнал авто Фото: МВД Медиа

В Москве 54-летний приезжий напал с арбалетом на продавца иномарки. Испугавшись, тот выскочил из салона, после чего злоумышленник уехал на автомобиле. Позже его задержали, передает «МВД Медиа».

59-летний потерпевший разместил объявление в интернет о продаже своего автомобиля стоимостью 5,6 млн, на которое откликнулся мужчина. Продавец встретился с потенциальным покупателем, они решили провести тест-драйв. На Зеленоградской улице мужчина неожиданно вытащил из пакета арбалет и стал им угрожать. Продавец испугался и выскочил из салона, после чего «покупатель» сел за руль автомобиля и скрылся в неизвестном направлении.

Его задержали на Флотской улице. Мужчина оказался ранее судим. Автомобиль нашли на территории Московской области, его изъяли и скоро вернут собственнику. Также полицейские обнаружили тот самый арбалет с коробкой запасных стрел.

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